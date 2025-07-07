شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الحماية المدنية يعلنون السيطرة على حريق سنترال رمسيس وبدء عمليات التبريد والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق سنترال رمسيس دون وقوع اى إصابات ويقوم رجال الحماية بعمليات تبريد للحريق حيث يتم عمليات تتبع للأدخنة داخل المكاتب الإدارية لمنع تجدد اشتعال النيران مرة آخرى.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى والغاز لحين الانتهاء من عمليات إخماد حريق بالطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس وتم محاصرة النيران لمنع امتداده لباقى الطوابق

واندلع حريق داخل سنترال رمسيس بوسط البلد وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء الى مكان البلاغ ليتم السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتبين اندلاع النيران الحريق أعلى المبنى وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.



