شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الإنتاج الإعلامي تنفي تأثر البث الهوائي لبرامج التوك شو بحريق السنترال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مدينة الإنتاج الإعلامي في بيان لها أن حريق سنترال رمسيس الذي حدث مساء اليوم الإثنين، لم ولن يؤثر علي البث الهوائي لبرامج التوك شو والبرامج التي تبث مباشرة علي الهواء، وذلك في كافة القنوات الفضائية العاملة داخل مدينة الإنتاج الإعلام.

وأضافت خلال البيان أن تأثير ما حدث اقتصر فقط علي خطوط الإنترنت وخطوط الهاتف الأرضي والمحمول ، مما أثر علي قدرة معدي البرامج من التواصل مع المصادر والمسؤولين وضيوف برامج الهواء ، بالصورة الكاملة نتيجة للعطل الذي ضرب شبكات المحمول والإنترنت الارضي و الخطوط الأرضية في بعض المناطق بسبب الحريق .

وعلى جانب آخر تتمركز حالياً 12 سيارة إطفاء و2 سلم هيدروليكى بمحيط حريق سنترال رمسيس بوسط المدينة وسط محاولات من رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران المشتعلة في المكان.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى والغاز لحين الانتهاء من عمليات إخماد حريق بالطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس ليتم محاصرة النيران لمنع امتداده لباقى الطوابق