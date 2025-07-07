شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر المتوسط قبالة سواحل تركيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تسجيل زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في البحر الأبيض المتوسط على بعد 188 كيلو متراً من منطقة داتشا بولاية موغلا.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 5.39 كيلومتر، وخط عرض 35.12889 شمالًا ، وخط طول: 26.62972 شرقًا.

يذكر أن شهر فبراير من عام 2023، ضرب تركيا زلزال كبير كانت قواته نحو 8 درجات تسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.