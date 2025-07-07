شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: الإصابات الناتجة عن حريق سنترال رمسيس خفيفة وتم إسعافها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت محافظة القاهرة أن جميع الإصابات الناتجة عن حريق سنترال رمسيس عبارة عن حالات اختناق خفيفة وتم إسعافها .

وأكدت محافظة القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس دون إصابات أو وفيات، وجارى أعمال التبريد.

وأكدت محافظة القاهرة، أنه جار السيطرة على الحريق الذى نشب في مبنى سنترال رمسيس بشارع رمسيس بحي الأزبكية، دون إصابات أو وفيات حتى الآن، والحريق نشب فى عدد من المكاتب الادارية بمبنى سنترال رمسيس.

وأشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في مبنى سنترال رمسيس بشارع رمسيس بحي الأزبكية.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء ، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانى أخرى .