شكرا لقرائتكم خبر عن رفع المستندات المقدمة من راغبي الترشح لانتخابات الشيوخ على البرنامج الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات منذ الساعة التاسعة صباحاً لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثالث على التوالى، وباشرت أول لجنة عملها فى محكمة جنوب المنصورة الابتدائية تلتها فى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وتوالت باقى اللجان فى استقبال طلبات الترشح المقدمة اليوم على النظام الفردى.

واستمر عمل اللجان حتى الخامسة مساءً وكانت آخر لجنتين بمحكمتى شرق الإسكندرية الابتدائية وجنوب القاهرة الابتدائية وبلغ عدد طلبات الترشح التى قدمت اليوم (38)، ولم يشهد اليوم الثالث أيضاً أى ترشح على نظام القوائم ليبلغ عدد راغبى الترشح الذين تقدموا بأوراق ترشحهم (274) خلال الأيام الثلاث الأولى لفتح باب الترشح، ولم ترصد غرفة العمليات من خلال المتابعة اللحظية أى معوقات على مدار اليوم وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبى الترشح على البرنامج الإلكترونى الذى أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.