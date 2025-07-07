شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يعلن تلقي بلاغات الطوارئ من خلال الخط الساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصرى انه نظرًا لسوء شبكات الاتصالات، يعلن الهلال تلقي بلاغات الطوارئ ، من خلال الخط الساخن رقم (15322)، أو عبر رسائل الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري فيس بوك.

على جانب آخر توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى موقع حريق سنترال القاهرة، برمسيس، فور وقوع الحريق الذي نشب منذ ساعات قليلة، لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، ومساندة سلطات الدولة بكافة التدخلات اللازمة.

كما أعلن بنك دم الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى استجابة لحريق سنترال رمسيس، لتوفير الفصائل الدموية اللازمة، لمساندة سلطات الدولة في حالة الطوارئ.