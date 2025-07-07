شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: مصر تدير ملف غزة بهدوء استراتيجى وتوازن إقليمى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف عكا، خبير العلاقات الدولية، إن ما نشهده حاليًا من تعقيدات في مفاوضات وقف إطلاق النار لا يتعلق فقط بتفاصيل تقنية أو تبادل أوراق ومواقف، بل هو جزء من سباق إقليمي ودولي على من يملك "مفتاح اليوم التالي" في قطاع غزة، موضحًا أن هذه المرحلة تتجاوز حدود الهدنة الإنسانية نحو إعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "الحياة اليوم، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن إسرائيل تعيش حالة من الهواجس الأمنية، وتسعى لضمانات صارمة بشأن مستقبل القطاع، ما يعقّد المفاوضات ويزيد من تضارب المواقف، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة لما بعد وقف إطلاق النار.

وأكد عكا أن الدور المصري في هذا الملف هو الأعمق والأكثر اتزانًا، حيث تتحرك الدبلوماسية المصرية بـ"هدوء استراتيجي"، واضعة نصب أعينها الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع الانهيار الشامل. وقال: "مصر لا تجامل أحدًا، وتعرف متى تتحرك ومتى تصمت، ومتى تحفظ الحقوق وفقًا لمعطيات دقيقة وبمنظور استراتيجي".

وأشار إلى أن القاهرة تضبط علاقاتها مع الأطراف كافة: تتحاور مع الولايات المتحدة، وتدير تفاعلات محسوبة مع إسرائيل، وتنسّق مع حماس بطريقة لا تحرج أحدًا، ولا تنحاز لطرف دون آخر، حفاظًا على القضية الفلسطينية ووحدة الصف العربي، ومنعًا للشرذمة والفوضى.

وأوضح عكا أن واشنطن بدأت تدرك أهمية البوابة المصرية في ضبط توازنات المنطقة، وأن الدبلوماسية المصرية تعمل ليس فقط على تثبيت تهدئة مؤقتة، بل على تهيئة الظروف الإقليمية نحو تسوية شاملة تحمي القضية الفلسطينية وتمنع اختزالها في "هدنة إنسانية مقابل أمن".