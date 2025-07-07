شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: توافق بين القاهرة ومقديشو على استمرار تكثيف التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توافق بين القاهرة ومقديشو على استمرار تكثيف التعاون لضمان استقرار القرن الأفريقى والبحر الأحمر

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توافق بين القاهرة ومقديشو على استمرار تكثيف التعاون لضمان استقرار القرن الأفريقى والبحر الأحمر.. الرئيس السيسى يناقش مع نظيره الصومالى بـ «العلمين» مشاركة مصر العسكرية والشرطية فى بعثة الاتحاد الأفريقى.. ويؤكد دعم مصر الكامل لكل المساعى الرامية إلى تحقيق توافق وطنى بشأن الملفات السياسية فى الصومال.. وحسن شيخ محمود: الشعب الصومالى يتطلع لاستقبالكم بحرارة

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