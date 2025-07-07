شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يشيد بالجهود المصرية المبذولة لإنهاء الحرب في غزة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت كارولين كلير ليفات، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بالجهود المصرية القطرية المبذولة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوسط في محادثات إحلال السلام وإنهاء الصراع.

وقالت في مؤتمر صحفي، أن " الرئيس ترامب يريد إحلال السلام في الشرق الأوسط وعلى حماس قبول مقترح وقف إطلاق النار".

وفي تصريحات سابقة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن مع حماس خلال الأسبوع، قبل يوم واحد من اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

في السياق قالت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل مفاوضات صفقة الرهائن، إنه "لا يوجد طريق مسدود وفريق التفاوض يحافظ على اتصالات مستمرة مع الوسطاء حتى في هذه اللحظات".

من ناحية أخرى، نقل إعلام عبري، تصريحات عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تحدث فيها عن "تضارب" بين القضاء على "حماس" وإعادة الأسرى، معتبرا أنه لذلك تقرر المضي نحو صفقة تبادل مع "حماس".