شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: أولوية ترامب إنهاء حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت كارولين كلير ليفات، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن أولوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء حرب في قطاع غزة.

وأضافت في مؤتمر صحفي، أن "الرئيس ترامب سيناقش مع نتنياهو مقترح وقف إطلاق النار في غزة إلى جانب قضايا أخرى".

وتابعت كارولين: "نأمل أن توافق حماس على مقترح وقف إطلاق النار ويعود الرهائن، أولوية الرئيس ترامب هي إنهاء الحرب في غزة وعودة كل الرهائن".

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ينوي زيارة الدوحة هذا الأسبوع من أجل المشاركة في المحادثات.