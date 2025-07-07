شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس بالحريق والان مع تفاصيل الخبر

قرر دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذى نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

تواصل قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية جهودها للسيطرة على الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس دون اصابات أو وفيات ، ويتواجد بموقع الحادث د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.