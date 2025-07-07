شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنفى صحة نشوب حريق بأحد القطارات والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا إعلاميا حول الفيديو الذي تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة بشأن وجود حريق بأحد القطارات الروسية الدرجه الثالثة ذات التهوية الديناميكية.

وأكدت الهيئة، أن هذا الفيديو قديم وهذه الاخبار عارية تماما من الصحة ولا يوجد أي حريق بأحد القطارات على مستوى الجمهورية والحركة منتظمة بكافة خطوط الشبكة.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السادة المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات والأخبار المغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية من وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر.