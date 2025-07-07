شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. واستعادة الخدمة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يتابع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف عن كثب بعد اندلاع حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذي تسبب في تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات.

وقد تمكنت فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع الفرق الفنية بالشركة، من السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بفصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجارٍ العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويجرى حاليًا حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من الحريق، فيما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتضررين من هذا العطل.