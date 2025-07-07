شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات: جار السيطرة على حريق سنترال رمسيس وتقييم موقف الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جهاز تنظيم الاتصالات، إنه حدث حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات؛ مما أدي الي تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بمحاولة السيطرة علي الحريق وتم إتخاذ الإجراءات الازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال .



وجاري العمل علي استعادة الخدمة تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة ، كما يجري حصر جميع الخدمات و العملاء المتأثرين من هذا الحريق.



ويوكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعاده الخدمة و تعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة ، ويقوم وزير الاتصالات وجميع الاجهزه المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.