شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبري: اتصالات مستمرة من أجل صفقة.. وكاتس: تقرر المضي نحو اتفاق والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل مفاوضات صفقة الرهائن، إنه "لا يوجد طريق مسدود وفريق التفاوض يحافظ على اتصالات مستمرة مع الوسطاء حتى في هذه اللحظات".

من ناحية أخرى، نقل إعلام عبري، تصريحات عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تحدث فيها عن "تضارب" بين القضاء على "حماس" وإعادة الأسرى، معتبرا أنه لذلك تقرر المضي نحو صفقة تبادل مع "حماس".

بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن مع حماس خلال الأسبوع، قبل يوم واحد من اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

في السياق ذاته قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: "إننا نحتاج إلى صفقة تنهي الحرب وتعيد جميع الرهائن" دفعة واحدة".

وأفادت تقارير بأن هناك أجواء إيجابية في مفاوضات الدوحة ولكن ما زالت الفجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس، حيث تتمسك الحركة بالتعديلات التي طلبتها على المقترح الأمريكي الأخير.

وبدأت في قطر، مساء الأحد، مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع.