شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر خدمات الاتصالات جزئيًا بعد حريق سنترال رمسيس.. ومحاولات لإعادة التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

تسبب الحريق الذي اندلع صباح اليوم داخل سنترال رمسيس بوسط القاهرة في تأثر جزئي بخدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق المحيطة، وذلك نتيجة تضرر بعض المعدات الفنية داخل المبنى.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات إن الفرق الفنية بدأت فور السيطرة على الحريق أعمال الفحص والصيانة، لاحتواء الآثار الناتجة عن الحادث وإعادة الخدمات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وأضافت المصادر أن العمل جارٍ على قدم وساق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن التأثير يجري التعامل معه بشكل فوري، مع إعطاء الأولوية للمواقع الحيوية والمناطق الأكثر تضررًا.

وكان المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، قد توجه إلى موقع الحريق فور وقوعه، برفقة عدد من نواب وقيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار، وضمان استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن.



