شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقالته بساعات.. انتحار وزير النقل الروسي داخل سيارته بضواحى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

نقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، قولها إن وزير النقل الروسي، رومان ستاروفويت، انتحر داخل سيارته الشخصية في أودينتسوفو، بضواحي موسكو.

وقالت إن "سلطات التحقيق التابعة لإدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية لمنطقة موسكو تعمل في موقع الحادث، ويجري تحديد ملابسات الحادث. والانتحار هو التفسير الأولي".

وأُقيل ستاروفويت صباح اليوم الإثنين الموافق 7 من يوليو بموجب مرسوم رئاسي، وكان يشغل المنصب منذ مايو 2024.