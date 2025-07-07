شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن عودة حركة القطارات فى الاتجاهين من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، مؤكدة أن الحركة منتظمة بكافة خطوط شبكة السكك الحديدية.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها صباح اليوم أنه أثناء مسير قطار رقم 906 (VIP) القادم من الإسكندرية للقاهرة حدث عطل مفاجئ لاحد عجلات العربة الثانية من القطار أثناء مسيره ما بين قويسنا وبنها ولمزيد من إجراءات السلامة والأمان توقف القطار لإصلاح العطل وتم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لإجراء عملية الإصلاح

واعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن تأخير بعض القطارات في الاتجاهين.



