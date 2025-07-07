أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 8 يوليو، اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (50:30) كم/س وارتفاع الأمواج (4:2) أمتار.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى: ناقشت مع رئيس الصومال الأوضاع الأمنية والسياسية فى القرن الأفريقى
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين، "د. حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين، "د. حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وأكد الرئيسان التزامهما بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين بلدينا في أغسطس 2024، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية، والذكاء الاصطناعي" ضمن مشاركته، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على مدار يومي ٦ و٧ يوليو الجاري."الهيئة الوطنية" تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.الاتصالات: 150 مليار جنيه استثمارات بالبنية الرقمية وربط 25 ألف مبنى حكومى رقميا
نظمت جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ندوة بعنوان "واقع وآفاق الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر"، حاضرت فيها الدكتورة غادة لبيب "نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي"، بحضور المهندس فاروق الحكيم الأمين العام ، والدكتور مصطفى شعبان نائب رئيس الجمعية ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، والذي تضمن مجموعة من الأقسام تضمنت نظرة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والعالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز تجارب الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقد أوضح المركز من خلال التقرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤكداً أنها تشير إلى الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقيًا والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين وعائلاتهم والمجتمع كله، والشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية عادة ما يتم تنظيمها بطريقة تمكنها من التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيًا للتأثير بشكل إيجابي، لذا فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمنزلة عقد اجتماعي أكثر من كونها اتفاقًا قانونيًا وبمنزلة التزامًا صريحًا ينبغي لمديري الشركة الموافقة عليه.عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب إعادة العربات لمسارها
عادت منذ قليل، حركة قطارات السكة الحديد، على خط الإسكندرية – القاهرة، وذلك عقب رفع إحدى عربات قطار رقم 906 وإعادتها على القضبان مرة أخرى بالقرب من منطقة عرب الرمل التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث دفعت الهيئة بأوناش الطوارئ وفرق الصيانة إلى موقع العطل، وتم رفع العربة المتعطلة، وإجراء فحوصات شاملة لسلامة السكة، وتم تشغيل الخط بشكل آمن، دون حدوث أى إصابات بسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا
أعلنت وزارة العمل عن توفير 106 فرص عمل بدولة الأردن في عدد من التخصصات المختلفة، وذلك بالتعاون مع 19 شركة أردنية، موضحة أن فرص العمل تأتي برواتب مجزية وتتنوع بين المجالات الصناعية والمهنية.
أعد المجلس الأعلى للجامعات فيديو تعريفي عن الكليات التي تتطلب أداء اختبارات قدرات بها وشروط كل كلية وكيفية التقدم لأداء هذه الاختبارات.
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن هناك حظوظ كبيرة بأن نعقد صفقة مع حماس لإطلاق عدد كبير من الرهائن، مؤكدا "نحن قريبون جدا من صفقة بشأن غزة".الطقس غدا.. شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31 درجة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 8 يوليو، اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (50:30) كم/س وارتفاع الأمواج (4:2) أمتار.
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