شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى 15 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه تم مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال حتي ٢٠٢٥/٧/١٥م، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأطفال للالتحاق بالمرحلة وتخفيفاً للعبء على أولياء الأمور.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يأتى ذلك فى إطار إجراءات التقدم لمرحلة رياض الأطفال رسمي رسمي لغات للعام الدراسي 2025-2026.

وأكدت الوزارة أنه بالنسبة، لإجراءات التقدم لمرحلة رياض الأطفال، للمدارس الرسمية والرسمية للغات، يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، بالتسجيل الإلكتروني، ويكون سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.