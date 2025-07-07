شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تلغى تصنيف جبهة النصرة "هيئة تحرير الشام" فى سوريا كمنظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إلغاء تصنيف جبهة النصرة المعروف باسم "هيئة تحرير الشام" في سوريا، كمنظمة إرهابية أجنبية وذلك بعد التشاور مع النائب العام ووزير الخزانة الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الإثنين إنه تم "إلغاء تصنيف جبهة النصرة، المعروفة أيضًا باسم هيئة تحرير الشام، كمنظمة إرهابية أجنبية بالتشاور مع النائب العام ووزير الخزانة، بموجب المادة 219 (أ)(6)(أ) من قانون الهجرة والجنسية".

تشكلت هيئة تحرير الشام في 28 يناير 2017 من خلال اندماج كل من جبهة فتح الشام (كانت تُعرف بجبهة النصرة سابقًا) وجبهة أنصار الدين ثم جيش السنة ولواء الحق وكذا حركة نور الدين الزنكي، وانضمت مجموعة منَ الجماعات الأخرى للهيئة كما انضم لها عدد من الأفراد والمقاتلين من سوريا وخارجها.

بالرغم من كل هذا الاندماج فإنّ الهيئة تتكوّن من عناصر في جبهة النُصرة بالخصوص حيث يُسيطر قادة هذه الجبهة المُنحلّة على أبرز المراكز في الهيئة. اتسعت رقعة هذه الهيئة وتضاعفت قوتها حتّى صارت لاعبًا رئيسيًا في النزاع في سوريا خاصّةً بعدما انضمّ لها عناصر من حركة أحرار الشام التي تُعد جماعة سلفية أيضًا لكنها أقلَّ تشددًا من نظيراتها. في الوقت الحالي؛ لا زالَ الكثير من المحللين والإعلاميين يُشيرون إلى الهيئة باسم جبهة النصرة أو حتّى هيئة فتح الشام، وكان قائده أبو محمد الجولاني المعروف والذى أصبح الآن رئيسا لسوريا باسم أحمد الشرع.