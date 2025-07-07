شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد الامتحانات بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها ، موضحة أنه بالنسبة للمرحلة الرئيسية الصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوى، فإن الامتحانات تكون فرصتين في كل عام دراسي مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، ويوليو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوى.

- رسوم الامتحان: دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان حد أقصى 200 جنيه رسم امتحان

- حساب المجموع تحسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السنة من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

- المحاولات المتعددة تحتسب الطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة. وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شكله بها

- دخول الامتحان: يجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي

- المواد الإضافية: يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي

الحد الأقصى للدراسة يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة المرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.