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شكرا لقرائتكم خبر عن الدين مادة أساسية فى جميع المسارات ومادتان تخصص.. مواد 3 ثانوى بالبكالوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالإثنين، 07 يوليو 2025 04:51 م
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواد الدراسية الأساسية والتخصص بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها على اللاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.
- المواد الدراسية الأساسية بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا: التربية الدينية مادة أساسية فى جميع التخصصات وتعتبر مادة نجاح ورسوب ولكنها غير مضافة للمجموع ويكون النجاح فيها من 70%.
- مواد التخصصية:
- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب الأحياء مستوى متقدم - الكيمياء مستوى متقدم.
- مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الرياضيات مستوى متقدم - الفيزياء مستوى متقدم.
- مسار الأعمال : يدرس الطالب مادة الاقتصاد مستوى متقدم - الرياضيات.
- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب الجغرافيا مستوى متقدم - الاحصاء.
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