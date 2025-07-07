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الدين مادة أساسية فى جميع المسارات ومادتان تخصص.. مواد 3 ثانوى بالبكالوريا

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  • الدين مادة أساسية فى جميع المسارات ومادتان تخصص.. مواد 3 ثانوى بالبكالوريا 1/3
  • الدين مادة أساسية فى جميع المسارات ومادتان تخصص.. مواد 3 ثانوى بالبكالوريا 2/3
  • الدين مادة أساسية فى جميع المسارات ومادتان تخصص.. مواد 3 ثانوى بالبكالوريا 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الإثنين، 07 يوليو 2025 04:51 م

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواد الدراسية الأساسية والتخصص بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها على اللاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

- المواد الدراسية الأساسية بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا: التربية الدينية مادة أساسية فى جميع التخصصات وتعتبر مادة نجاح ورسوب ولكنها غير مضافة للمجموع ويكون النجاح فيها من 70%.

- مواد التخصصية:

 

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- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب الأحياء مستوى متقدم - الكيمياء مستوى متقدم.
- مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الرياضيات مستوى متقدم - الفيزياء مستوى متقدم.
- مسار الأعمال : يدرس الطالب مادة الاقتصاد مستوى متقدم - الرياضيات.

- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب الجغرافيا مستوى متقدم - الاحصاء.

 

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