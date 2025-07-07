شكرا لقرائتكم خبر عن الدين مادة أساسية فى جميع المسارات ومادتان تخصص.. مواد 3 ثانوى بالبكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواد الدراسية الأساسية والتخصص بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها على اللاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

- المواد الدراسية الأساسية بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا: التربية الدينية مادة أساسية فى جميع التخصصات وتعتبر مادة نجاح ورسوب ولكنها غير مضافة للمجموع ويكون النجاح فيها من 70%.

- مواد التخصصية:









- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب الأحياء مستوى متقدم - الكيمياء مستوى متقدم.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الرياضيات مستوى متقدم - الفيزياء مستوى متقدم.

- مسار الأعمال : يدرس الطالب مادة الاقتصاد مستوى متقدم - الرياضيات.

- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب الجغرافيا مستوى متقدم - الاحصاء.