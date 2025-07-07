شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: استهدفنا ناقلة بضائع في البحر الأحمر وهي الآن معرضة للغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة الحوثي عن استهدافها ناقلة بضائع في البحر الأحمر وهي الآن معرضة لخطر الغرق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

في السياق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن أي حرب أخرى في الشرق الأوسط ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

أضاف الرئيس الإيراني: "لا مشكلة في استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة شرط تقديم واشنطن ضمانات بعدم السماح لإسرائيل بمهاجمتنا مرة أخرى، وأي حرب جديدة لن تصب في مصلحة الولايات المتحدة، ونحن مستعدون لإجراء محادثات حول التحقق من برنامجنا النووي".

تابع رئيس إيران: "لا مشكلة في استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة شرط تقديم واشنطن ضمانات بعدم السماح لإسرائيل بمهاجمتنا مرة أخرى".