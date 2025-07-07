شكرا لقرائتكم خبر عن المواد الأساسية والتخصص بالصف الثانى الثانوى بالبكالوريا وفق المسارات الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواد الدراسية الأساسية والتخصص حسب كل مسار بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها كنظام اختيارى على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، كالتالى:

- المواد الدراسية بالصف الثاني الثانوي فى نظام البكالوريا المصرية تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:

- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.

- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

- يحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول.

- النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.