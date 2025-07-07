شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام الامتحانات بالبكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب اليوم على تطبيق نظام البكالوريا بقانون التعليم واعتباره اختياريا، ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيق البكالوريا بداية من العام الدراسى المقبل 2025-2026.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة للمادة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها على 400 جنيه للمادة الواحدة.



