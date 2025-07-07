شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشرف على عمليات إطفاء حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

يشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في مبنى سنترال رمسيس بشارع رمسيس بحي الأزبكية.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 أدوار، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء ، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانى أخرى.

محافظ القاهرة يشرف على عمليات إطفاء حريق سنترال رمسيس

محافظ القاهرة يشرف على عمليات إطفاء حريق سنترال رمسيس