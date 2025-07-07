شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الدواء": نسعي لدعم قدرات التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، أهمية استمرار التعاون مع الشركات العاملة فى السوق المصري، وسعى الهيئة لدعم قدرات التصنيع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية، بما يضمن توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطن المصري، وذات جودة تنافسية تواكب المعايير العالمية.

وأضاف أن الهيئة لا تتوانى فى تقديم الدعم الفنى والإجرائى للشركات التى تسعى للارتقاء بمستوى أدائها؛ بشرط الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة والمعايير الفنية الصارمة المعمول بها، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة الدواء.

عقد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلى احدى الشركات فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الصناعة الدوائية، وتعزيز التزامها بالمعايير التنظيمية المعتمدة وناقش الاجتماع عددًا من التحديات الفنية والإجرائية، حيث شددت الهيئة على التزامها بدعم الشركات الوطنية وتقديم سبل التعاون اللازمة، بما لا يتعارض مع معايير الجودة والفعالية والسلامة الدوائية المعتمدة. كما يعد اللقاء جزءًا من النهج التشاركى الذى تتبناه هيئة الدواء المصرية، والذى يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الشركات العاملة فى السوق المحلي، والتعرف عن قرب على التحديات التى تواجهها، من أجل تطوير حلول عملية تدعم استقرار القطاع الدوائي، وترفع من كفاءته وقدرته التنافسية على المستويين المحلى والإقليمي.