شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يترأس وفد مصر بمؤتمر الأمم المتحدة حول المنافسة وحماية المستهلك بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة في جنيف أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي الجهات التنظيمية والرقابية وممثلي الحكومات والدول والمنظمات الدولية من مختلف دول العالم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة مصرية رفيعة المستوى، حيث ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وفد مصر المشارك فى المؤتمر وذلك بحضور السفير علاء حجازي مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والسيدة سهى ثروت سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف.

يُعد هذا المؤتمر من أهم الفعاليات الدولية المعنية بصياغة السياسات وتعزيز التعاون بين الدول في مجالات حماية حقوق المستهلك وتنظيم المنافسة في الأسواق، ويُشكل منصة محورية لتبادل التجارب وبناء الشراكات الفنية والتشريعية بين الدول الأعضاء في منظمة الأونكتاد.

وتؤكد المشاركة المصرية الرفيعة المستوى في هذا الحدث الدولي على أهمية الدور المصري في صياغة السياسات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق المستهلك والمنافسة العادلة، وتعكس التزام الدولة بالعمل وفق المعايير الدولية لتعزيز الحماية الاقتصادية للمواطن ودعم بيئة السوق الحرة والمستقرة.