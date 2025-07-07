شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: مجمع أسوان الطبي سيمثل نقلة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة داخل المحافظة، والوقوف على فعالية الأداء للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها. جاء ذلك في إطار الجولة الميدانية الموسعة التي يقوم بها الدكتور أحمد السبكي، اليوم، في محافظة أسوان.

وخلال الجولة، تفقدا رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ أسوان أعمال التطوير الجارية بمستشفى أسوان للتأمين الصحي، التي يجري تجهيزها لتكون مجمع أسوان الطبي بسعة استيعابية 400 سرير، وباستثمارات تتجاوز 1.1 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين البنية التحتية الصحية بالمحافظة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المجمع يمثل نقلة نوعية كبرى في مستوى الخدمات الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال التطوير بالمستشفى بلغت 55%، مع التشديد على أهمية الالتزام بالانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد.

كما شملت الجولة زيارة مستشفى المسلة التخصصي، حيث أشاد المحافظ بجاهزيتها الرقمية وكفاءة تطبيق التحول التكنولوجي بها. وتفقد رئيس الهيئة والمحافظ الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة والرعايات المركزة داخل المستشفى، واستمعا إلى آراء المرضى حول مستوى الرعاية والخدمة الصحية المقدمة.

وأكد السبكي أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة في أسوان تُعد صروحًا طبية متقدمة، بما تمتلكه من كوادر طبية مدربة وتجهيزات تكنولوجية متطورة، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تشغيل 100 منشأة من أصل 123 مستهدفة بالمحافظة، ضمن استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الهيئة قدمت أكثر من 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي المنظومة في أسوان، مع اعتماد 90 منشأة صحية اعتمادًا كليًا أو مبدئيًا، وتسجيل أكثر من 1.2 مليون مواطن بالمنظومة حتى الآن، بما يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة الصحية الجديدة.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل نموذجًا مشرفًا لمؤسسات الدولة الحديثة في تقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية، كما أعرب المحافظ عن فخره بالتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، واصفًا إياه بأنه إنجاز تنموي وإنساني غير مسبوق، وخطوة فارقة في مسيرة الارتقاء بصحة المواطن الجنوبي، في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من نقلة نوعية في مختلف القطاعات الخدمية.

وفي ذات السياق، عبّر العديد من أهالي محافظة أسوان عن تقديرهم الكبير للدولة ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهين له رسالة شكر على ما تحقق من تطوير غير مسبوق في الخدمات الصحية، مؤكدين أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت حلم العلاج الآمن والكرامة الصحية لكل مواطن.

الجدير بالذكر أن محافظة أسوان تُعد سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يُعلن رسميًا اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، كما أنها ثاني محافظات صعيد مصر التي تشهد التشغيل الفعلي للمنظومة بعد محافظة الأقصر.

ومن المقرر أن تشمل الجولة الميدانية لرئيس هيئة الرعاية الصحية أيضًا اليوم بمحافظة أسوان زيارة عدد من المنشآت الصحية الأخرى التابعة للهيئة، حيث يتابع رئيس الهيئة انتظام العمل داخل المنشآت، ومستوى الاستعدادات الفنية والطبية، ومدى كفاءة التشغيل على أرض الواقع.

وتتضمن الجولة كذلك عقد اجتماع موسع مع قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بفرع أسوان، وذلك لمراجعة مؤشرات الأداء، ومتابعة خطط العمل، والوقوف على فرص التطوير والتحسين المستمر، بما يضمن استمرارية جودة تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة.