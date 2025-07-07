شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل وفدا قضائيا من سلطنة عُمان والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً قضائياً من سلطنة عمان، والذى يزور مصر حالياً فى إطار البرنامج التدريبى ( الإدارة الرقمية واستراتيجيات التحول فى بيئة العمل الحديثة) المقام فى القاهرة فى الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.

وفي مستهل الزيارة تم اصطحاب الوفد القضائى العمانى فى جولة تفقدية لمبنى وزارة العدل فى العاصمة الإدارية، للتعرف على أنظمة العمل بها، وتخليها عن النظام الورقى، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية بها، وكذا مشروعات الوزارة الرقمية خاصة فى مجال التقاضى الإلكتروني.

وأعقب الجولة التفقدية لقاء الوزير بالوفد القضائى، حيث أشاد بعمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، عبر الوفد عن سعادته باللقاء، مُشيدًا بالتطوير الذي شاهده بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارة الجديدة معربًا عن تقديره للجهد المبذول من وزارة العدل لتطوير منظومة التقاضي في مصر خاصة مشروعات التحول الرقمي ونجاحها في تفعيل رؤيتها للوصول للعدالة الناجزة.

وفي ختام اللقاء، أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً علي استمرار أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.