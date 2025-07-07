شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة مشيدا بكفاءته القانونية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، يرافقه وفد رفيع المستوى من نواب رئيس المحكمة، لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليفه برئاسة الهيئة.

وضم الوفد كلًا من المستشارين:

1. رجب عبد الحكيم سليم

2. محمود محمد غنيم

3. الدكتور عبد العزيز سالمان

4. الدكتور طارق عبد الجواد شبل

5. طارق عبد العليم

6. خالد أحمد رأفت

7. علاء الدين أحمد السيد

وخلال اللقاء، أعرب المستشار بولس فهمي عن خالص تهانيه وتقديره لمعالي المستشار الدكتور حسين مدكور، مشيدًا بكفاءته القانونية الرفيعة، ومعربًا عن ثقته في قدرته على قيادة هيئة قضايا الدولة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في حماية الكيان القانوني للدولة.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا على الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في حماية المال العام والدفاع عن الحقوق والمصالح العليا للدولة، واصفًا إياها بأنها “مدرسة قضائية عريقة” أسهمت في إعداد نخبة من أبرز الكفاءات القانونية في مصر.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن بالغ شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مثمنًا دور المحكمة الدستورية العليا في صون المبادئ الدستورية وترسيخ دعائم دولة القانون، ومؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق الروابط بين مؤسسات القضاء المصري، بما يسهم في تعزيز حماية الدولة القانونية وترسيخ العدالة.

وقد حضر اللقاء من جانب هيئة قضايا الدولة كل من:

1. المستشار مجدي علي حسن – نائب رئيس الهيئة ورئيس قسم المحكمة الدستورية العليا

2. المستشار أحمد فكري صالح – نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة التفتيش الفني

3. المستشار الدكتور أحمد شحاتة الطوخي – نائب رئيس الهيئة بقسم المحكمة الدستورية العليا

4. المستشار سمير شراده – نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني

5. المستشار أحمد ثابت – نائب رئيس الهيئة والأمين العام

6. المستشار أحمد سعد – نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية

7. المستشار وليد صالح – نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، تأكيدًا لروح التقدير والتعاون المتبادل بين المؤسستين القضائيتين.