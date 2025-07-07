شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات كما يلى:
وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين
وزارة العمل: وظائف بالبوسنة والهرسك في مجال صناعة الأثاث بمرتب 52 ألف جنيه
وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر
وزارة العمل تنذر 7 منشآت بالقاهرة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور
وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"
وزير التعليم: تعديلات قانون التعليم تحقق تكافؤ الفرص والشفافية وفقا للدستور
الاتصالات: 150 مليار جنيه استثمارات بالبنية الرقمية وربط 25 ألف مبنى حكومى رقميا
وزارة التعليم: تسليم طلاب الثانوية العامة 5 أوراق مفاهيم بامتحان الأحياء
وزير العمل يعلن عن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب 1800 درهم شهريا
وزير الصحة يشهد اجتماع مجلس الإدارة الـ 22 للهيئة المصرية للشراء الموحد
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