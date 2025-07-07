شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة باديا تفتح باب التقديم المبكر وتعلن عن تخفيض يصل إلى 30% على المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة باديا عن فتح باب التقديم المبكر لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى طلاب الثانوية الأزهرية، وثانوية النيل، ومدارس المتفوقين، وذلك للعام الدراسي 2025-2026.

وتتيح جامعة باديا فرصة مميزة للطلاب المتقدمين مبكرًا للاستفادة من تخفيض يصل إلى 30% على المصروفات الدراسية، للطلاب المستوفين الشروط، حيث تضم الجامعة حاليًا 6 كليات هي الطب البشري، وكلية طب الأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية علوم الحاسب، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي، وكلية الفنون الجميلة.

وأوضحت الجامعة أن المصروفات الدراسية تُسدد على ثلاث دفعات خلال العام الدراسي، ما يعكس الالتزام بتقديم نظام مالي مرن إلى جانب التعليم المتميز.

جدير بالذكر أن جامعة باديا جامعة خاصة في مدينة أكتوبر الجديدة، تم تأسيسها بالشراكة بين شركة "تعليم" لخدمات الإدارة، وشركة "بالم هيلز”، بهدف تقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع المعايير العالمية. وتعزز الجامعة مكانتها من خلال شراكة استراتيجية مع الفرع الطبي لجامعة تكساس الأمريكية UTMB، لتبادل الخبرات الأكاديمية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، مما يضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة.

وتوفر جامعة باديا بيئة تعليمية متكاملة، تشمل معامل مجهزة بأحدث التقنيات، ومرافق رياضية متنوعة مثل ملاعب البادل، والتنس، وكرة القدم، وصالات الجيم، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية طوال العام الدراسي. كما تضم الجامعة مساحات خضراء، ومكتبة رقمية حديثة، ومطاعم وكافيهات، وتمتلك أسطول أتوبيسات لنقل الطلاب من محافظتي القاهرة والجيزة.