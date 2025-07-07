شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ رئيس هيئة النيابة الإدارية بتوليه المنصب والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على رأس وفد رفيع من السادة نواب رئيس المحكمة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة النيابة الإدارية.

وضم وفد المحكمة الدستورية العليا كلاً من:

• المستشار محمود غنيم

• المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان

• المستشار الدكتور طارق شبل

• المستشار طارق عبد العليم

• المستشار خالد رأفت

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات النيابة الإدارية، وهم:

• المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية

• المستشار زكي شلقامي – القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي

• المستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات

وفي كلمته، أعرب المستشار محمد الشناوي عن بالغ تقديره للمستشار بولس فهمي والوفد المرافق، مشيدًا بالمكانة المرموقة التي تحظى بها المحكمة الدستورية العليا، وما تقوم به من دور محوري في إعلاء المبادئ الدستورية وصون الحقوق والحريات، باعتبارها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم.

من جانبه، أكد المستشار بولس فهمي تقديره الكبير للدور الذي تؤديه النيابة الإدارية، كأحد ركائز منظومة العدالة المصرية، مشيدًا بجهودها المتميزة في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، ودورها في ترسيخ دعائم الشفافية وحماية المال العام.

كما أعرب رئيس المحكمة الدستورية العليا عن خالص تمنياته للمستشار محمد الشناوي بالتوفيق في قيادة الهيئة نحو المزيد من الإنجازات، مؤكداً أن النيابة الإدارية تكرس جهودها لتحقيق العدالة الإدارية ودعم سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء، تبادل معالي المستشار محمد الشناوي والمستشار بولس فهمي الدروع التذكارية، في لفتة تؤكد عمق العلاقات والتعاون بين المؤسستين القضائيتين.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.