شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 57523 شهيدا منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتقاء 105 شهداء و356 مصابا جراء غارات الاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 57523 شهيدا و136617 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

أضافت وزارة الصحة بغزة، أن أعداد ضحايا قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات ارتفعت إلى 758 شهيدا وأكثر من 5005 مصابين منذ 27 مايو.