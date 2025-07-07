شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: الرئيس السيسى ونظيره الصومالى عقدا مباحثات ثنائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين "د. حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية.