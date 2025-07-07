شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة" والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام الثانوية العامة الحالي يمثل نظام الفرصة الواحدة، وهو نظام قاسي يشكل ضغط نفسي هائل على الطالب وأسرته، مشيراً إلي أن نظام البكالوريا الجديد المقترح في مشروع القانون التعليم الجديد، كأحد البدائل - دون المساس بنظيره الثانوية العامة - يمنح الطالب حرية أكبر لتحديد مستقبله، ويعتمد على مخرجات تعلم واضحة وعدد أقل من المواد الدراسية.

وزير التعليم: نظام البكالوريا يمنح الطلاب أكثر من فرصة لتحقيق حلمهم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وردًا على تساؤلات النائب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية، بشأن الفروق بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

وقال وزير التعليم، إن نظام امتحان الفرصة الواحدة الذي يحدد مصير الطالب من محاولة واحدة لا مثيل له في أي نظام تعليمي متقدم، وقد درسنا كل التجارب الدولية في المركز القومي للبحوث التربوية، ولم نجد دولة واحدة تعتمد مثل هذا النظام".

وأضاف محمد عبد اللطيف، أن نظام البكالوريا المقترح يمكن الطالب من إعادة المحاولة أكثر من مرة دون أن يُحكم عليه بمستقبل لا يريده، على سبيل المثال، إذا كان حلم الطالب أن يصبح مهندسا ولم يحصل على المجموع الكافي من أول محاولة، فبإمكانه الاستمرار لتحقيق هدفه، هذا هو جوهر النظام الجديد".

وزير التعليم: نظام البكالوريا يركز على المهارات ويتيح فرصًا متعددة لتحقيق حلم الطالب

وأشار الوزير إلى أن نظام البكالوريا أقرب في طبيعته إلى الشهادات الدولية مثل IGCSE وIB، حيث يدرس الطالب 6 مواد أساسية إلى جانب التربية الدينية والتاريخ، وتُتاح له فرص تحسين متعددة على مدار عامين، مما يتيح مناخ تربوي أكثر مرونة وإنتاجية.

وشدد الوزير على أن الهدف ليس عدد المواد، وإنما جودة التعليم ومخرجاته، مؤكداً أن النظام الجديد يتماشى مع التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل، التي باتت تركز بشكل متزايد على المهارات والكفاءة الفنية أكثر من الحفظ والتلقين.

التعليم يوضح تفاصيل نظام البكالوريا الجديد وأهمية التربية الدينية كمادة أساسية

من جانبه، تساءل النائب أسامة العبد عن الفروقات الجوهرية بين النظامين، مطالبا بتوضيحات شاملة للطلاب وأولياء الأمور، قائلا:"نريد إجابة شافية وواضحة حول معنى ومبنى نظام البكالوريا، خاصة مع وجود نظامين متوازيين، لتجنب الارتباك أو التشتت لدى الطلاب"

كما أشاد العبد بجهود اللجنة المشتركة في ترسيخ مكانة مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني كمقررات أساسية في المشروع الجديد، مطالبا بأن تُدرج مادة التربية الدينية كمادة نجاح ورسوب لضمان احترامها في وجدان الطالب، قائلا : "نعاني من تطرف فكري بين بعض الطلاب، ويجب أن تُعامل التربية الدينية باهتمام جاد، نسبة 70% للنجاح فيها ليست كثيرة، بل الحد الأدنى المطلوب لترسيخ الفكر الوسطي.