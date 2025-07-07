شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2025 برئاسة الدكتور السيد قنديل، أماكن أداء طلاب الثانوية العامة بالنسبة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات التربية الفنية وذلك وفقا للمحافظة الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة ومحل الإقامة. ويؤدى طلاب محافظات "الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم - الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء، اختبارات القدرات بمقر كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان. ويؤدى طلاب محافظات بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان ، اختبارات القدرات بمقر كلية التربية الفنية بالمنيا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز