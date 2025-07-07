شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الشيخ زايد تنجح في إجراء جراحة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان أن مستشفى الشيخ زايد التخصصى بمحافظة الجيزة نجح فى إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقرى لطفلة بعمر 12 عامًا، حيث استقبلت العيادات الخارجية الطفلة وهى تعانى من صعوبة بالمشى والحركة و تشوه بالعمود الفقري.

وتابعت وزارة الصحة والسكان بعد مناظرة الحالة تقرر إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، حيث بينت الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسى وجود تزحزح بالفقرات القطنية والعجزية من الدرجة الخامسة، صاحب ذلك وجود اختناق بالقناة العصبية وهى إحدى حالات التشوه النادرة بالعمود الفقري.

وتم تحضير المريضة ودخولها لغرفة العمليات حيث شمل التدخل الجراحى إصلاح التشوه بشكل كامل وفك الضغط عن القناة العصبية مع تحرير مخارج الأعصاب تحت مراقبة جهاز المراقبة العصبية عبر استخدام تقنية بولمان فى جراحة دقيقة ومعقدة استغرقت قرابة 7 ساعات.

الجراحة أجريت تحت تأثير العقاقير الوريدية فقط TIVA بإستخدام عقاقير مخدرة حديثة وعقاقير مهدئة فقط دون استخدام عقاقير مرخية للعضلات وتحت المراقبة المستمرة للوظائف العصبية للحبل الشوكى فى منطقتى الصدر والقطنية لضمان عدم حدوث مضاعفات حركية أو حسية للمريض".

تم نقل الطفلة من العمليات إلى إحدى غرف القسم الداخلى بحالة طبية مستقرة لتغادر المستشفى خلال أيام للمتابعة بالعيادات الخارجية.