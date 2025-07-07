شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى السبت 12 يوليو 2025، حيث تشهد هذه الفترة طقسا شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلي :

- اضطراب الملاحة البحرية علي بعض المناطق من سواحل البحر الاحمر وخليج السويس وخليج العقبة يوم الإثنين 07 يوليو وسرعة الرياح (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

- ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

- شبورة مائية من (8:4 صباحاً) قد تكون كثيفة أحياناً يوم الإثنين 07 يوليو على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط رياح الإثنين 07 يوليو على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

- من الثلاثاء 08 يوليو إلى السبت 12 يوليو نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإنذار المبكر ومخاطر الطقس، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين، كما يلي :

- ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة

- شبورة مائية من (8:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

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وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.