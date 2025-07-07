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كيف يمكن الوقاية من لدغات البعوض؟ وزارة الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 07 يوليو 2025 12:11 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الوقاية من لدغات البعوض والتى تتضمن :-


1 . استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ

2. استعمال المبيدات الحشرية الآمنة

3. ارتداء الملابس طويلة الأكمام

4. استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة

الناموس

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تزداد كثافة البعوض في فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا


االوقاية من لدغات البعوض


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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