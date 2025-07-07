شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الوقاية من لدغات البعوض؟ وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الإثنين، 07 يوليو 2025 12:11 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الوقاية من لدغات البعوض والتى تتضمن :-

1 . استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ 2. استعمال المبيدات الحشرية الآمنة 3. ارتداء الملابس طويلة الأكمام 4. استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس وتابعت وزارة الصحة والسكان : تزداد كثافة البعوض في فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا

االوقاية من لدغات البعوض



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