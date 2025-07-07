شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.



اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي



في مستهل الاجتماع أكد الوزير أهمية الاستمرار في تحسين جودة التعليم التكنولوجي، من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي، مشيرًا إلى دور الجامعات التكنولوجية في تلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين المؤهلين بالمهارات والجدارات اللازمة لخدمة التخصصات والصناعات التكنولوجية الحديثة.

وجه الوزير بالعمل للاستعداد للعام الدراسي القادم، وضرورة المراجعة المستمرة للتحديات التي تواجه الجامعات التكنولوجية، والوقوف على جوانب التطوير الممكنة، خاصة مع التوسع الكبير في عدد الجامعات التكنولوجية، والزيادة المطردة في أعداد الطلاب المتقدمين للتعليم الجامعي، ولا سيما التعليم التكنولوجي، وشدد على ضرورة مواكبة المستجدات في البرامج الدراسية، وتوفير الإمكانيات المادية والقدرات البشرية اللازمة من الكفاءات، لضمان جودة العملية التعليمية، تنفيذًا لرؤية الدولة في أن يكون التعليم التكنولوجي قاطرةً للتنمية في مصر.

كما أكد أهمية التعاون الدولي، والتحالف مع الصناعة، وعقد الشراكات مع قطاع الأعمال، ودعم البحث العلمي الابتكاري، موجهًا كذلك بتأهيل الطلاب بالمهارات اللغوية التي تؤهلهم للعمل في السوق الدولي.

وشدد الوزير على مشاركة طلاب الجامعات التكنولوجية في الفعاليات والأنشطة الهادفة لرفع الوعي لدى طلاب بالجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور الجيوشي، أن المجلس وافق في جلسته، على حزمة من القرارات والمبادرات الهامة التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية، وإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، وفتح عدد من الكليات و البرامج الدراسية المستحدثة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات التكنولوجية وقطاع الصناعة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

شهدت الجلسة الموافقة على إنشاء جامعتين تكنولوجيتين جديدتين، هما: جامعة بلبيس التكنولوجية، وتضم (كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال، والعلوم الصحية التطبيقية)، وجامعة العريش التكنولوجية، وتضم (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وكلية التكنولوجيا الزراعية).

وفي سياق إنشاء كليات جديدة لخدمة تخصصات حيوية، وافق المجلس على إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي (AI and ICT) بعدد من الجامعات التكنولوجية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كلية تكنولوجيا التشييد والبناء بجامعة طيبة التكنولوجية، وتضم برنامجي (تكنولوجيا التشييد والبناء، وتكنولوجيا العمارة).

كما وافق المجلس على إنشاء كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال وسلاسل الإمداد في جامعات الدلتا التكنولوجية، وبني سويف التكنولوجية، وبرج العرب التكنولوجية.

ووافق المجلس على إنشاء كلية تكنولوجيا الزراعة الذكية والتصنيع الغذائي بجامعة سمنود التكنولوجية.

وأشار الدكتور الجيوشي إلى الموافقة على إنشاء مكتب لنقل التكنولوجيا داخل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى إنشاء وحدة فرعية متخصصة في كل جامعة تكنولوجية.

ووافق المجلس على اللائحة المالية للبرامج الدولية.

كما وافق المجلس على فتح برنامج بتخصص "الميكاترونكس" بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة بالعام الجامعي 2025_2026 في عدد من البرامج الجديدة وهي:

* برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية.

* برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية

* برامج (تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتكنولوجيا الأثاث والمنتجات الخشبية، وتكنولوجيا الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا صناعة الزجاج، وبرنامج التركيبات الكهربائية، وصيانة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا النسيج) بجامعة حلوان التكنولوجية.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج الميكاترونكس بجامعة برج العرب التكنولوجية، ضمن برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

كما وافق المجلس على فتح برنامج الميكاترونكس بجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ضمن برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ووافق المجلس أيضًا على تعديل مسمى برنامج "تكنولوجيا الرعاية الصحية التخصصية" ليصبح برنامج "تكنولوجيا أجهزة الرعاية الصحية التخصصية"، وأن يكون المسمى الوظيفي لخريجي تلك الكليات هو "أخصائي تكنولوجيا علوم صحية تطبيقية"، وتحويل برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة إلى كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على فتح برنامج "تكنولوجيا تسويق المعاملات المالية والتأمين" بالشراكة مع شركة مصر للتأمين بجامعة بني سويف التكنولوجية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس أحيط علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بتحديد أسلوب وآليات إعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من الرسوم الدراسية المختلفة، وناقش المجلس بحث آليات ضم طلاب الجامعات التكنولوجية للتأمين الصحي.

كما تقرر الاستمرار في تطبيق قرار المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بشأن شروط الالتحاق بكليات العلوم الصحية التطبيقية، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للتصديق عليه، فيما يخص كليات العلوم الصحية التطبيقية وفي البرامج التي يلتحق بها طلاب الثانوية العامة "علمي علوم" حصريا، مع التأكيد على دراسة أعداد الطلاب المقبولين، واستيفاء شروط ومؤهلات القبول اللازمة، ودعم الشراكات الدولية لهذه الكليات.

وتقرر إيقاف وقف العمل بقرار القبول المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بعد تخصيص المجلس الأعلى للجامعات نسبة مرنة لطلاب هذه المدارس في تنسيق الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

كما وافق المجلس على اعتماد المقاصة العلمية لتأهيل خريجي المعهد الفني للقوات المسلحة خلال الفترة من 1990 حتى 2024 بدرجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص.

ووافق على طلب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بشأن تطبيق لائحة الدراسات العليا لجامعة الدلتا التكنولوجية، في ضوء توحيد اللوائح بين الجامعتين، وكذلك اعتماد اللائحة الدراسية للمرحلة الثانية لبرنامج تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه في سياق تأكيد المجلس على أهمية التعاون والشراكات تمت الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون على النحو التالي:

أحيط المجلس علمًا بتوقيع اتفاقية تعاون بين جامعة بني سويف التكنولوجية، وشركة مصر للتأمين لإنشاء برنامج تعليمي متخصص تحت مسمى (تكنولوجيا تسويق الخدمات المالية والتأمينية).

وافق المجلس على اتفاقيات التعاون بين جامعة 6 أكتوبر، وكل من (المعهد القومي للاتصالات، والهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية، والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وشركة أكتوبر فارما).

كما وافق المجلس على اتفاقيات تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية وكل من ( جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات).

ووافق المجلس أيضًا على اتفاقيات تعاون بين جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية و(شركة BM للصناعة والاستثمار، مصنع حورس لكاميرات المراقبة، جميعة المستثمرين بأسيوط الجديدة، شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات)، وتفعيل بروتوكول التعاون مع جامعة قوتشو بدولة الصين.

كما وافق المجلس على اتفاقيات تعاون بين جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وعدد من الفنادق والمؤسسات السياحية، وشركة صيدلتي للتأمين الطبي.

ووافق المجلس كذلك على اتفاقيات تعاون بين جامعة برج العرب التكنولوجية و(جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الأردنية، جامعة عجلون الوطنية الأردنية)، و(جامعة الطائف السعودية، جامعة المنارة السعودية، جامعة الباحة السعودية)، و(جامعة بنغازي الليبية)، وجامعةSefako Makgatho Health Sciences University من جنوب إفريقيا.

وافق المجلس أيضًا على بروتوكول التعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK)؛ لتقديم واعتماد طلاب جامعة أسيوط التكنولوجية.

وأحيط المجلس علمًا بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي قامت بها الجامعات التكنولوجية.

وأحيط المجلس علمًا بإدراج جامعة السويدي التكنولوجية في نسخة التصنيف العالمي التايمز للتأثير للعام 2025.