شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته على تولى رئاسة الهيئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

زار فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية صباح اليوم، المستشار الدكتور حسين إبراهيم مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

وخلال اللقاء، أعرب فضيلة المفتي عن خالص تهانيه القلبية وتقديره للمستشار، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، مشيدًا بخبراته القانونية وكفاءته المشهودة التي تؤهله لقيادة الهيئة نحو المزيد من الإنجازات في خدمة العدالة والدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها العليا.

وأكد فضيلة الدكتور نظير عياد ثقته في أن الهيئة، بقيادة المستشار مدكور، ستواصل دورها المحوري في دعم مسيرة القضاء المصري والحفاظ على ثوابت القانون والدستور.

من جانبه، رحب المستشار الدكتور حسين مدكور بزيارة فضيلة مفتي الجمهورية، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لهذه التهنئة الكريمة، ومثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني وترسيخ القيم السمحة في المجتمع.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة حرصه على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها دار الإفتاء، بما يخدم المصلحة العامة ويواكب تطلعات الدولة نحو التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل دعم التعاون المؤسسي بين الجهتين، في إطار من الاحترام المتبادل والتكامل في الاختصاصات، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وقد حضر اللقاء من جانب هيئة قضايا الدولة كل من:

1. المستشار أحمد فكري صالح – نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة التفتيش الفني

2. المستشار سمير شراده – نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني

3. المستشار أحمد سعد – نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية

4. المستشار وليد صالح – نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.



رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مفتي الجمهورية (1)



رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مفتي الجمهورية (2)



الحضور (1)