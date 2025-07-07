إطلاق مبادرة "ازرع - استشير" داخل محطة عدلى منصور بالقطار الكهربائي الخفيف LRT

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أطلقت شركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو"، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT مبادرة " ازرع - استشير" بالتعاون مع مبادرة شجرها وذلك داخل محطة عدلي منصور بالقطار الكهربائي الخفيف. LRT

وتأتي هذه المبادرة استكمالا للتعاون القائم بين الجهتين بهدف رفع الوعي البيئي بين الركاب وتشجيع الزراعة والتشجير كأحد الوسائل العملية لمواجهة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء وذلك من خلال تخصيص ركن تعريفي للمبادرة داخل المحطة لمدة 3 أيام في وجود خبراء يقوموا بتقديم النصائح العملية للزراعة والعناية بالنباتات للركاب.

جاء ذلك تزامنا مع التكريم الشهري للركاب الأكثر استخدما للقطار الكهربائي الخفيف من خلال زراعة أشجار بأسمائهم، والذين ساهموا في تقليل الانبعاثات الضارة من ثاني أكسيد الكربون باختيارهم قطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) بما يعادل توفير أكثر من 220 كيلوجرام من الانبعاثات الضارة خلال الشهر. ويأتي هذا التكريم ضمن جهود الشركة لتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم نمط الحياة المستدام الذي يقلل من الأثر البيئي ويعزز جودة الهواء داخل المدينة.

ومن جانبه قال المهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة " اّر.ايه.تى.بى ديف للنقل كايرو" والعضو المنتدب نحن فخورون باستمرار شراكتنا مع مبادرة 'شجرها' والتي بدأت منذ عام، ونعمل من خلالها على تقديم تجربة متكاملة لركابنا، لا تقتصر فقط على النقل، بل تمتد لتشمل المشاركة الفعالة في دعم مفاهيم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية. فنحن نؤمن بأن النقل الحديث لا ينفصل عن دوره في تحسين جودة الحياة والوعي البيئي داخل المجتمع.

بالإضافة لحرص الشركة دائما لإطلاق المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوي الوعي وتشجيع الركاب للمشاركة بالتغييرات الإيجابية في البيئة تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل ورؤيتها وبأشراف من الهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف المهندس عمر الديب مؤسس مبادرة "شجرها" نسعد باستمرار التعاون مع شركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" في تنفيذ مبادرات توعوية تساهم في تعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين. من خلال مبادرة 'ازرع - استشير'، نهدف إلى تحفيز المجتمع على الاهتمام بالتشجير والزراعة الحضرية، كخطوة بسيطة لكنها فعالة نحو بيئة أنظف وأكثر استدامة.