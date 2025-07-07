شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التموين يكشف سبب رحيله عن الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب السابق بالشكر إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال فترة عمله في الوزارة، لافتا الى ان بلوغه سن المعاش هو سبب انتهاء العمل في الوزارة متمنيا التوفيق لوزير التموين والزملاء في الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

على جانب آخر يشارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المنافسة وحماية المستهلك الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد "بمقر قصر الأمم في جنيف، خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025 ، ويُحيي المؤتمر هذا العام الذكرى الخامسة والأربعين لاعتماد "مجموعة مبادئ الأمم المتحدة للمنافسة"، والذكرى الأربعين لاعتماد “المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك”، ما يمنحه زخمًا خاصًا لمراجعة التجارب الدولية، ودفع إصلاحات تشريعية ومؤسسية تُعزز بيئة السوق في الدول النامية.