شكرا لقرائتكم خبر عن العلوم الصحية: 4 امتيازات للأعضاء بعد ضمهم رسميا لكادر المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، إنه في خطوة تشريعية تاريخية، وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلساته الممتدة من 1 إلى 7 يوليو 2025، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بإضافة خريجي كليات ومعاهد العلوم الصحية التطبيقية إلى كادر المهن الطبية، بعد سنوات من المطالبات النقابية والمهنية.

المشروع، الذي تقدم به النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، تضمن إدراج "أخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية/ شعبة التخصص" ضمن الفئات المخاطبة بالقانون، ومنحهم حقوقا وظيفية ومادية مساوية لأعضاء الفريق الطبي.

من جانبه، أكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن ما تحقق هو "تتويج لنضال دام 6 سنوات منذ أول طلب إحاطة عام 2019"، مشيرا إلى أن خريجي هذه الكليات عانوا من فجوة قانونية أثرت على مساراتهم المهنية ودخولهم المادية رغم تأهيلهم العلمي.

وأشار الدبيكي إلى الدعم الواسع من النواب الذين اعتبروا الخطوة "تصحيحا تشريعيا"، وإنصافا لفئة حيوية في الرعاية الصحية الحديثة.

وأوضح ان تفاصيل التعديلات شملت:

- مساواة البدلات والحوافز مع أعضاء الكادر الطبي.

- صرف بدل مناطق نائية يتراوح بين 200% و600% من الأجر الأساسي.

- تحديد عدد النوبتجيات لأخصائيي العلوم الصحية بنسبة 20% من القوة العاملة.

- صرف بدل مخاطر مهن طبية بقيمة 1500 جنيه شهريا.



وأكد نقيب العلوم الصحية استمرار النقابة في دعم أعضائها، قائلا: "ما تحقق هو خطوة أولى نحو عدالة مهنية كاملة، ولن نتوقف حتى تتحقق كل الحقوق".