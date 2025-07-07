شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الرئيسين الأمريكى والفنزويلى بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد السيد محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد السيد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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