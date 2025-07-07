شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. جامعة حلوان تعلن تفاصيل برنامج معلم البيولوجى بالإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرنامج تعليمي يجمع بين التخصص العلمي والتميز التربوي، تقدم كلية التربية بجامعة حلوان برنامج إعداد معلم البيولوجي باللغة الإنجليزية، وهو أحد البرامج النوعية التي تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويستهدف إعداد معلم قادر على المنافسة في مجتمعات المعرفة والتكنولوجيا، ومؤهل للعمل في بيئات تعليمية متنوعة داخل مصر وخارجها.

يرتكز البرنامج على إعداد المعلم من كافة الجوانب الأكاديمية، المهنية، والثقافية، بما يجعله قادرًا على إنتاج المعرفة العلمية وتوظيفها في الممارسة التعليمية الفعلية، وتطوير مهاراته التربوية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في تدريس العلوم عامة والبيولوجي خاصة.

يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية، وفقًا لمجموع القبول بكلية التربية بجامعة حلوان، مع استيفاء الشروط والمعايير الداخلية للالتحاق، ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس العلوم والتربية – تخصص بيولوجي باللغة الإنجليزية، وهو مؤهل معتمد يفتح أبواب العمل في مدارس التعليم العام، والمدارس الخاصة والتجريبية، إضافة إلى المراكز البحثية ذات الصلة بالعلوم والبيولوجيا والبحوث الزراعية.

ويتميز البرنامج بإتاحة فرص التدريب العملي من خلال الزيارات الميدانية للمدارس التجريبية، مما يُكسب الطالب خبرة حقيقية على أرض الواقع، ويؤهله ليصبح خريجًا متميزًا قادرًا على التعليم والتأثير والتطوير في منظومة التعليم العلمي.