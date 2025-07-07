شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب إعادة العربات لمسارها والان مع تفاصيل الخبر

عادت منذ قليل، حركة قطارات السكة الحديد، على خط الإسكندرية – القاهرة، وذلك عقب رفع إحدى عربات قطار رقم 906 وإعادتها على القضبان مرة أخرى بالقرب من منطقة عرب الرمل التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث دفعت الهيئة بأوناش الطوارئ وفرق الصيانة إلى موقع العطل، وتم رفع العربة المتعطلة، وإجراء فحوصات شاملة لسلامة السكة، وتم تشغيل الخط بشكل آمن، دون حدوث أى إصابات بسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت حركة قطارات السكة الحديد، قد توقفت صباح اليوم الاثنين، لمدة بسيطة على خط الإسكندرية – القاهرة، وذلك إثر خروج إحدى عربات قطار رقم 906 عن القضبان بالقرب من منطقة عرب الرمل التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

وتسببت العربة التي خرجت عن مسارها في توقف مؤقت لحركة القطارات في الاتجاه الطالع الإسكندرية – القاهرة، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.

وفور وقوع الحادث، دفعت الهيئة بأوناش الطوارئ وفرق الصيانة إلى موقع العطل، وتم العمل على رفع العربة المتعطلة، وإجراء فحوصات شاملة لسلامة السكة، تمهيدًا لإعادة تشغيل الخط بشكل آمن.

والسكة الحديد ستعمل تدريجيًا على عودة بعد رفع العربة المتضررة، وجارٍ التحقيق في أسباب الحادث بمعرفة الجهات الفنية المختصة داخل الهيئة.